Боятся высадки ВСУ. Россияне укрепляют берег Крыма, - разведка

В оккупированном Крыму русские военные пытаются дополнительно укрепить береговую линию. На такой шаг оккупанты пошли из-за боязни высадки украинского десанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В управлении добавили, что россияне дополнительно устанавливают так называемые "зубы дракона" - ряды бетонных пирамидок, которые должны остановить продвижение тяжелой техники.

Украинская разведка сообщает, что в Крыму вдоль берега близ села Молочное (Сакский район) оккупанты оборудуют сеть минных заграждений, окопов и траншей.

Напомним, днями в оккупированном Крыму Армянск остался без света и воды.

Ранее мы писали, что крымские партизаны взяли на себя ответственность за поджог казарм с мобилизованными россиянами в Советском.

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