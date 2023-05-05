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Боятся взрывов и создают очереди на заправках. Федоров сообщил о панике окупантов в Мелитополе

Иллюстративное фото: Федоров сообщил о панике окупантов в Мелитополе (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне заметно паникуют во временно оккупированном Мелитополе. В частности, подчиненным захватчиков разрешили оставаться дома в случае взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Жители сообщают об очередях оккупантов на заправках. Известно и о том, что сотрудникам КП выдали трудовые книжки. Из приказов у руснявых для подчиненных пока "выходить на работу, но в случае взрывов всем оставаться дома"", - написал он.

Напомним, коллаборанты в Мелитополе вводят "сухой закон" из-за пьянства российских военных.

К тому же, оккупанты хотят срочно эвакуировать в Бердянские жителей центра Запорожской области.

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МелитопольЗапорожская область