Боятся "Вагнера": британская разведка пояснила сокращение программы парада в Петербурге

Сокращение программы морского парада в Петербурге может быть связано с опасениями безопасности после мятежа группы "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 12 июля российские государственные СМИ сообщили, что атомные подводные лодки Северного флота России не будут принимать участие в главном смотре флота, посвященном Дню ВМФ, который состоится в Санкт-Петербурге 30 июля.

Поскольку нынешний формат Дня ВМФ был установлен в 2017 году, это будет первый год, когда не будут задействованы атомные подводные лодки.

По данным британской разведки, изменение, вероятно, в первую очередь связано с обеспечением возможности технического обслуживания и сохранения доступности для операций и обучения.

"Существует также реальная вероятность того, что этому решению способствовали соображения внутренней безопасности после попытки мятежа группы "Вагнера"", - отмечают в Минобороны Британии.

Бунт Пригожина

Основатель группы наемников "Вагнера" Евгений Пригожин возглавил военный мятеж в конце июня. Бойцы "Вагнера" 24 июня быстро взяли под свой контроль Ростов-на-Дону и двинулись в сторону Москвы, бросив Путину самый серьезный вызов его власти с 1999 года.

Люди приветствовали наемников Пригожина в Ростове. Сам Путин и его окружение сбежали из Москвы. Силовики либо молчали, либо делали двусмысленные заявления.

По американским данным, мятеж "Вагнера" вызвал "трения и путаницу" среди российского руководства.

Из-за опасений повторения внутренней дестабилизации и потери власти Кремль до сих пор не может принять окончательное решение об участии Путина в саммите БРИКС, который состоится в ЮАР.