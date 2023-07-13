Поездка Путина на саммит БРИКС под вопросом из-за ордера Гааги и бунта Пригожина, - СМИ

Бунт предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, а также в Путин и данный ордер на арест российского диктатора Владимира Путина вызывают определенные опасения у Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

В частности, из-за опасений повторения внутренней дестабилизации и потери власти, а также риска быть арестованным по ордеру Международного уголовного суда в Гааге, Кремль до сих пор не может принять окончательное решение об участии Путина в саммите БРИКС, который состоится в Южно-Африканской Республике.

По данным издания, Кремль хотел бы как можно раньше объявить о первой официальной международной поездке Путина после ордера МУС. Такой ход позволил бы России послать сигнал оппонентам на Западе, что Путин не изолирован, и показать российскому обществу, что он по-прежнему силен и стабилен.

Как рассказал источник The Moscow Times, ряд неудач последних месяцев заставил Путина испытывать неуверенность и сомнения.

"В Кремле и МИД готовят два базовых сценария участия России в саммите БРИКС. Первый – с Путиным. Второй – опасения за внутреннюю и внешнюю безопасность преобладают. Путин остается в Москве и выступает по видеоконференцсвязи. Но в ЮАР все равно летит делегация чиновников" , – пишет издание.

Участие Путина в саммите БРИКС

Напомним, в Южно-Африканской Республике на 22-24 августа запланировано проведение саммита БРИКС. В нем также должен участвовать и российский диктатор Владимир Путин.

Но в марте суд Гааги выдал ордер на арест главы Кремля, поскольку причастен к депортации украинских детей. Исходя из того, что ЮАР является страной-подписантом Римского устава, она обязана арестовать диктатора, если он находится на территории государства.

Недавно в СМИ появилась информация, что ЮАР может перенести саммит в другую страну. Правительство рассматривает возможность обратиться в Китай с просьбой провести встречу лидеров стран за рубежом.

Встреча Путина и Пригожина

Напомним, что несколько недель назад Пригожин объявил демарш против российского военного руководства и пошел маршем на Ростов-на-Дону, а затем и на Москву. Однако дойти он так и не успел - в ситуацию вмешался самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и уговорил Пригожина сдаться. После предводитель "Вагнера" якобы "ушел в Беларусь".

А 10 июля появилась информация, что Пригожин встретился с Путиным, а также на встрече присутствовали командиры "Вагнера" и путинские силовики. Тогда российский президент заявил, что "выслушал объяснения" от наемников и предложил им "варианты трудоустройства и боевого применения".

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