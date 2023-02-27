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Боятся наступления? В Мелитополе оккупанты запугивают жителей листовками об обстрелах

Фото: жителей Мелитополя оккупанты запугивают обстрелами со стороны ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты в Мелитополе (Запорожская область) запугивают местных жителей якобы обстрелами со стороны ВСУ. Россияне вывешивают по городу соответствующие листовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Во временно оккупированном Мелитополе орки развешивают объявления о возможных ракетных обстрелах по гражданским от "укронацистов". Рашисты, привыкшие стрелять по мирным городам и уничтожать целые жилые дома, наверняка судят по себе", - отметил Федоров.

Городской голова отмечает, что оккупанты пытаются запугать жителей. Он не исключает, что россияне могут готовить провокации, чтобы обвинить ВСУ.

"В очередной раз обращаюсь к мелитопольцам: не верьте фальшивой пропаганде оккупантов. Вооруженные Силы Украины бьют точно в цель, а наша единственная цель - уничтожение русни", - добавил мэр.

Фото: в Мелитополе оккупанты вывешивают объявления с запугиваниями (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что оккупанты в городе включили украинскую связь, чтобы выявить партизан.

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