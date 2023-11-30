Боятся наступления ВСУ? Оккупанты активно свозят "зубы дракона" в Евпаторию (фото, видео)

"Агенты зафиксировали в городе Саки перемещение до десятка КАМАЗов, которые полны так называемыми "зубами дракона". Мы проследили и разузнали, что они направились в сторону Евпатории", - говорится в сообщении.

Как считают в "Атеш", российские войска во всю готовятся отбивать приход украинских сил на крымский полуостров.

"Огромное количество сил и техники продолжается скапливаться в крымских городах", - добавляют партизаны.

Ситуация в Евпатории

Российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму. Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории.

Ранее ВСУ нанесли удар по месту расположения российского ЗРК недалеко от Евпатории во временно оккупированном Крыму, что может говорить о неготовности сил ПВО РФ отражать украинские атаки. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Крым напичкан российскими системами противовоздушной обороны, но они не могут справиться с западными ракетами, которые есть у Украины.