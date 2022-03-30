"Бояться казати правду". Путіну не доповідають про реальний стан справ на фронті, - розвідка США

Розвідка США повідомляє, що оточення російського президента Володимира Путіна навмисно дезінформує його щодо стану справ на фронті. Оскільки бояться говорити йому про провал військ РФ у війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал NBC .

Як інформують ЗМІ з посиланням на дані американської розвідки, Путіна свідомо дезінформують про те, наскільки погано йдуть справи російських військових та наслідків економічних санкцій, оскільки радники президента РФ "занадто бояться сказати йому правду"

"Путін навіть не знав, що його збройні сили використовують та втрачають призовників в Україні, що демонструє явний збій у потоці точної інформації президентові Росії. Ми вважаємо, що Путіна дезінформують його радники про те, як погано працюють російські збройні сили і як російська економіка страждає від санкцій", - сказав американський чиновник.

Також зазначається, що зараз між Путіним і Міністерством оборони РФ існує "стійка напруга" через недовіру глави Кремля до керівництва силового відомства.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський сказав, що лідер РФ Володимир Путин знаходиться в інформаційній бульбашці.

Додамо, як пояснив військовий експерт, всі плани і концепції нападу, які розроблялися російським командуванням, напевно, базувалися на їхній розвідувальній інформації. І як наслідок, вони отримали не просто провал бліцкригу.

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