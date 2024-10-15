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Боятся атак? Россияне, вероятно, прячут под землю часть цистерн на нефтебазе в Севастополе

Севастополь, Вторник 15 октября 2024 21:01
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Боятся атак? Россияне, вероятно, прячут под землю часть цистерн на нефтебазе в Севастополе Иллюстративное фото: россияне боятся атак на нефтебазу в Севастополе (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты могут закапывать под землю топливные цистерны на нефтебазе в Севастополе. Такая "паника" наблюдается после атаки на Феодосию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер" в Telegram.

По информации Telegram-канала, после удара украинских защитников по нефтебазе в Феодосии на нефтебазе Черноморского флота РФ в Севастополе наблюдается ряд изменений.

Фото: изменения на нефтебазе в Севастополе (t.me/Crimeanwind)

В частности, значительно увеличился поток бензовозов, которые заезжают и выезжают с территории нефтебазы.

"На нефтебазе проводятся земляные работы - под землю прячут небольшие топливные цистерны, строят капониры для техники. Сверху прикрывают маскировочными сетями", - утверждает "Крымский ветер".

Также с причалов в Нефтяной гавани пропали корабли. Теперь там разместили баржу с отражателями, которая якобы может помочь при возможном ракетном ударе.

Атака на Феодосию

Напомним, 7 октября украинские защитники нанесли удар по нефтебазе россиян в Феодосии. В результате этого там начался сильный пожар. Атаку организовало подразделение ракетных войск ВСУ.

Согласно последним спутниковым снимкам, нефтебаза в Феодосии была практически полностью уничтожена.

Пожар повредил 12 резервуаров, 8 из них практически полностью уничтожены.

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