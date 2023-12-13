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В боях за Украину погиб доброволец из Норвегии

Украина, Среда 13 декабря 2023 15:37
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В боях за Украину погиб доброволец из Норвегии Архивное фото: В боях за Украину погиб доброволец из Норвегии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В боях за Украину погиб доброволец из Норвегии, он помогал ВСУ бороться с российскими оккупантами.

Об этом заявил мэр коммуны Ибестад Джим Кристиансен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на iHarstad.

"Крайне печально, когда происходит нечто подобное", - сказал Кристиансен.

Мэр сказал, что он не знает подробностей смерти, но его проинформировал о происшествии директор муниципалитета во вторник днем. По его словам, в тот же день муниципалитету об этом сообщили ближайшие родственники. Издание отметило, что добровольцу было 20 лет.

"Все ресурсы, как кризисная команда, так и психологическая служба, готовы, если этого захотят родственники", - добавил мэр коммуны.

Добровольцы из разных стран мира сражаются за Украину

На стороне Украины в войне против России воюют добровольцы из разных стран. К сожалению, некоторые из них погибли в ходе боевых действий.

В частности, 30 сентября, недалеко от Лимана Донецкой области погиб эстонский доброволец Танель Кригуль.

Кроме того, на войне в Украинепогибли четверо белорусских добровольцев из батальонов "Литвин" и "Волат".

Вчера сообщалось, что на войне в Украине погиб доброволец из Ирландии Грэм Дейл. Он в рядах украинской армии боролся против российских оккупантов.

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