У боях під Чорнобилем поранені начальник штабу армії і командир бригади ВДВ окупантів

У боях на Чорнобильському напрямку 1 березня українські захисники поранили начальника штабу і командира бригади Повітряно-десантних військ (ВДВ) окупантів. Ворог знизив темпи наступу і втрачає ініціативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного .

"Сьогодні під час наполегливих боїв на Чорнобильському напрямку отримав поранення начальник штабу 36 армії (Улан-Уде) Східного військового округу. У Сіверському районі загинув (за іншими даними, отримав поранення) командир 11 окремої десантно-штурмової бригади (Улан-Уде) Повітряно-десантних військ ЗС РФ", - написав у Facebook Залужний.

Главком додав, що ЗСУ дали таку відсіч російському агресору, що він почав втрачати тактичну ініціативу і знизив темпи просування.