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Бій Усика і Джошуа офіційно підтверджено: стала відома дата

Автор: РБК-Україна

Український боксер Олександр Усик підписав контракт на бій з британським суперважковаговиком Ентоні Джошуа. Поєдинок пройде в Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram Усика.

Повідомляється, що боксерський поєдинок Усика і Джошуа пройде 25 вересня в Лондоні на арені футбольного клубу "Тоттенхем". На кону будуть чемпіонські титули в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO. Українець є обов'язковим претендентом на титульний бій WBO.

Примітно, що Усик провів у суперважкому дивізіоні тільки два бої. У першому він переміг Чазза Візерспуна, у другому - Дерека Чісору, після чого взяв титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Нагадаємо, раніше цю дату називав промоутер британського боксера Еддін Хірн.

WBO санкціонувала бій Усика з Джошуа ще в травні.

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Олександр УсикЕнтоні ДжошуаБокс