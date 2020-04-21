Бій Ломаченка - Лопес без глядачів не відбудеться

Пандемія коронавірусу ускладнила організацію бою між чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBO, WBA і WBC Василем Ломаченком та володарем титулу IBF Теофімо Лопесом. Про це заявив глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, передає Boxingscene.

Він висловив сумнів, що поєдинок українця і американця можна буде організувати без глядачів. До того ж промоутер нагадав, що зараз Ломаченко знаходиться в Україні і не зможе вилетіти в США до того часу, поки не завершиться жорсткий карантин.

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу планували провести в кінці травня, але бій був безстроково перенесений через пандемію. Промоутер Боб Арум висловив надію, що зможе організувати проведення бою у вересні або жовтні.

19 березня Василь перервав підготовку до об'єднавчого бою і повернувся в Україну. Теофімо, своєю чергою, висловив невдоволення через невизначеність з боєм.

Пізніше Лопес заявив, що не хоче битися з Ломаченко за порожніх трибун. Він зазначив, що мріє битися з українцем на переповненій арені Madison Square Garden в Нью-Йорку.