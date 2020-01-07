Бій Ломаченко - Лопес увійшов до топ-20 найбільш очікуваних поєдинків 2020

Наступний бій українського боксера Василя Ломаченка з американцем Теофімо Лопесом увійшов до топ-20 найбільш очікуваних поєдинків 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ESPN.

Очікується, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона в легкій вазі, в якому зійдуться чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко і володар титулу IBF Теофімо Лопес, пройде навесні в Нью-Йорку або Саудівській Аравії.

Видання пише, що бій Ломаченко (14-1, 10 нокаутів) - Лопес (15-0, 12 нокаутів) стане битвою між одним з найвидатніших боксерів покоління з одним з найбільш обдарованих молодих боксерів, яку тільки може запропонувати бокс.

Крім того, до топ-20 найбільш очікуваних боїв увійшли поєдинки з участю Менні Пакьяо і Шона Портера, Менні Пак'яо і Теренса Кроуфорда, Ентоні Джошуа з переможцем реваншу Деонтея Вайлдера з Тайсоном Ф'юрі.

Нагадаємо, в грудні Ломаченко кинув виклик Лопесу, після його перемоги над Річардом Коммі. Очікується, що поєдинок може відбутися в квітні.

До цього промоутер компанії Top Rank Боб Арум заявив, що Ломаченко проведе свій наступний бій, найімовірніше, в Європі, а не в США.