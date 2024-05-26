"Бостон" снова одолел "Индиану" в финальной серии Восточной конференции: видео плей-офф НБА

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"Индиана" – "Бостон" – 111:114 (31:32, 38:25, 21:24, 21:33); серия – 0:3

В первой половине "Пэйсерс" выглядели лучше. Да, в первой четверти минимально победили "Селтикс". Впрочем, во второй 12-минутке хозяева привезли бостонцам целых 13 очков, набрав 38 пунктов за четверть.

После большого перерыва "Индиана", казалось, полностью держала ситуацию под контролем. К примеру, в середине третьего игрового отрезка "Пэйсерс" имели 15-очковый гандикап перед гостями. Те правда перед финальной четвертью сократили дефицит до -9.

Лидировала "Индиана" и в течение четвертой 12-минутки. Перед решающим отрезком "Пэйсерс" вели с пятью пунктами преимущества (111:106), но потерпели фиаско. "Бостон" выдал мощный отрезок (8:0) и отправил хозяев работать над ошибками.

Самым результативным в поединке стал форвард "Селтикс" Джейсон Тейтум. Он набрал 36 очков, сделал 10 подборов и отдал 8 передач. В ночь на вторник, 28 мая, "Бостон" будет иметь возможность закрыть серию в Индианаполисе.