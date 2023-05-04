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"Бостон" разгромом "Филадельфии" сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф НБА

Фото: "Селтикс" остановили MVP сезона Джоэла Эмбиида (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Победа "Бостон Селтикс" с крупным счетом завершился матч второго раунда плей-офф против "Филадельфии Севенти Сиксерс" в Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 1/2 финала

"Бостон" – "Филадельфия" – 121:87 (28:22, 29:27, 35:16, 29:22); серия – 1:1

После ровного дебюта встречи "Селтикс" взяли инициативу в свои руки ориентировочно c середины первой четверти. Постепенно бостонцы создали небольшой очковый запас над соперником. Перед большим перерывом "Фила" отстала на 8 пунктов.

Третья же 12-минутка обернулась полным фиаско для "Севенти Сиксерс". Хозяева просто смяли пенсильванцев. Те набрали всего 16 очков. "Бостон" оформил аж 35 пунктов и увеличил гандикап до +27.

Концентрацию "Селтикс" не потеряли и на последнем игровом отрезке. Естественно, в финальной четверти больше времени получили резервисты. Впрочем, бостонцы чрезмерно хватку не ослабили. Так что добавили к своему итоговому преимуществу еще 7 пунктов.

Домашняя победа позволила "Бостону" сравнять счет в серии 1/2 финала на Востоке. Следующие два матча состоятся в Филадельфии. Первый сыграют в ночь на 6 мая, а второй – 7 мая вечером.

Самым результативным в отчетном поединке стал Джейлен Браун. Легкий форвард "Селтикс" набрал 35 очков, сделал 3 подбора и отдал 4 передачи. На паркете он провел 30 минут.

К слову, накануне лидер "Филадельфии" Эмбиид стал Самым ценным игроком НБА по итогам регулярного сезона.

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