"Бостон" первым вышел в финал Востока, "Даллас" снова одолел "Оклахому": видео плей-офф НБА

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 2-й раунд

"Бостон" – "Кливленд" – 113:98 (28:28, 30:24, 27:26, 28:20); серия – 4:1

НБА, плей-офф, Западная конференция, 2-й раунд

"Оклахома-Сити" – "Даллас" – 92:104 (22:24, 22:30, 23:25, 25:25); серия – 2:3

"Селтикс" разобрался с оппонентом в пяти матчах. В гостях "Кавальерс" держались на равных в течение первой четверти, но перед большим перерывом отстали на 6 пунктов. Более-менее "Кливленд" шел нога в ногу в третьей 12-минутке, так что интрига сохранилась на финальный отрезок.

Впрочем, там с конкуренцией не сложилось. "Бостон" к середине четверти оторвался на 14 очков и обеспечил себе спокойную концовку встречи. Главными героями "Селтикс" стали центровой Хорфорд (22 очка, 15 подборов, 5 передач) и форвард Тейтум (25+10+9). Михайлюк на паркете не появился. Финал станет для "Бостона" шестым за 8 лет.

Зато "Маверикс" заявку на итоговый успех сделали в двух стартовых четвертях. Если по итогам первой 12-минутки преимущество "Далласа" было минимальным (+2), то на большой перерыв гости ушли с 10-очковым гандикапом. Поспособствовало этому возрождение Дончича.

Словенец выдал лучший матч в серии, оформив трипл-дабл (31+10+11). Запев лидера поддержали и партнеры по команде. Во второй половине "Даллас" не позволил баскетболистам "Тандер" ничего большего, чем просто сыграть на равных. Закрыть серию Дончич и компания смогут дома в ночь на воскресенье. 19 мая.