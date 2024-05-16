RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Бостон" первым вышел в финал Востока, "Даллас" снова одолел "Оклахому": видео плей-офф НБА

Фото: Эл Хорфорд обеспечил "Селтикс" путевку в финал (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорцив

"Бостон Селтикс" украинца Святослава Михайлюка пробился в финал Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, одолев "Кливленд Кавальерс". В свою очередь "Даллас Маверикс" вырвались вперед в полуфинальной серии на Западе против "Оклахомы-Сити Тандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 2-й раунд

"Бостон" – "Кливленд" – 113:98 (28:28, 30:24, 27:26, 28:20); серия – 4:1

НБА, плей-офф, Западная конференция, 2-й раунд

"Оклахома-Сити" – "Даллас" – 92:104 (22:24, 22:30, 23:25, 25:25); серия – 2:3

 

 

"Селтикс" разобрался с оппонентом в пяти матчах. В гостях "Кавальерс" держались на равных в течение первой четверти, но перед большим перерывом отстали на 6 пунктов. Более-менее "Кливленд" шел нога в ногу в третьей 12-минутке, так что интрига сохранилась на финальный отрезок.

Впрочем, там с конкуренцией не сложилось. "Бостон" к середине четверти оторвался на 14 очков и обеспечил себе спокойную концовку встречи. Главными героями "Селтикс" стали центровой Хорфорд (22 очка, 15 подборов, 5 передач) и форвард Тейтум (25+10+9). Михайлюк на паркете не появился. Финал станет для "Бостона" шестым за 8 лет.

 

 

Зато "Маверикс" заявку на итоговый успех сделали в двух стартовых четвертях. Если по итогам первой 12-минутки преимущество "Далласа" было минимальным (+2), то на большой перерыв гости ушли с 10-очковым гандикапом. Поспособствовало этому возрождение Дончича.

Словенец выдал лучший матч в серии, оформив трипл-дабл (31+10+11). Запев лидера поддержали и партнеры по команде. Во второй половине "Даллас" не позволил баскетболистам "Тандер" ничего большего, чем просто сыграть на равных. Закрыть серию Дончич и компания смогут дома в ночь на воскресенье. 19 мая.

К слову, накануне "Нью-Йорк" и "Денвер" одержали третьи победы в сериях против "Индианы" и "Миннесоты".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол