"Нью-Йорк" и "Денвер" вырвались вперед в полуфинальных сериях: видео плей-офф НБА

"Нью-Йорк Никс" и "Денвер Наггетс" одержали третьи победы в сериях до четырех в 1/2 финала Восточной и Западной конференций Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

НБА, плей-офф, Восточная конференция, 2-й раунд

"Нью-Йорк" – "Индиана" – 121:91 (38:32, 31:22, 27:21, 25:16); серия – 3:2

НБА, плей-офф, Западная конференция, 2-й раунд

"Денвер" – "Миннесота" – 112:97 (28:26, 22:18, 38:30, 24:23); серия – 3:2

Ключом к победе "Никс" стала работа под щитами. Хозяева паркета фактически доминировали в этом аспекте и были лучше по итогам каждой из четвертей. К примеру, на большой перерыв "Нью-Йорк" ушел с 15-очковым гандикапом.

Статус лидера команды еще раз подтвердил защитник Брансон. Он реализовал более половины попыток с игры и показал класс на линии штрафных бросков (6 из 7-ми). Его запев поддержали и партнеры, поэтому "Никс" одержали разгромную победу и поедут в Индианаполис со стратегическим преимуществом.

Роль личности оказалась ведущей и в штате Колорадо. Центровой "Наггетс" Йокич провел отличный матч, оформив дабл-дабл. Однако серб не только набрал 40 очков, сделал 7 подборов и отдал 13 передач, но и помог обороне в противостоянии звезде "Тимбервулвз" Эдвардсу.

Тот набрал всего 18 пунктов. Взять же на себя бремя лидерства, когда не пошла игра у "нового Джордана", никто не отважился. В конце концов "Миннесота" на финальную четверть выходила уже обреченной. Реабилитироваться Эдвардс и компания попробуют на домашней арене в ночь на пятницу, 17 мая.