"Бостон" оказался в шаге от победы над "Далласом" в финале НБА: видео

"Бостон Селтикс" одержали третью победу над "Даллас Маверикс" в финальной серии сезона 2023/24 Национальной баскетбольной ассоциации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
НБА, плей-офф, финал
"Даллас" – "Бостон" – 99:106 (31:30, 20:20, 19:35, 29:21); серия – 0:3
На домашнем паркете "Маверикс" мощно начали. К середине первой четверти техасцы создали 13-очковый гандикап. Впрочем, умудрились растерять его на финише игрового отрезка (31:30).
На равных пролетела вторая 12-минутка. Ни "Даллас", ни "Бостон" не смогли оторваться хотя бы на пять пунктов. Качели длились всю четверть, а на большой перерыв "Маверикс" ушли с тем же преимуществом в одно очко.
В свою очередь ретья 12-минутка обернулась для хозяев полным фиаско. После ровного начала "Селтикс" с середины четверти начали методически наращивать отрыв. По итогам отрезка "Бостон" оторвался от "Далласа" на 15 пунктов.
В финальной четверти "Маверикс" бросили все силы, чтобы вернуться в игру. Удивительно, техасцам удалось подобраться вплотную к оппонентам уже в середине 12-минутки (92:93). Однако концовку поединка "Селтикс" провели лучше, позволив хозяевам набрать лишь 1 очко после данка Тейтума и двухочкового Брауна.
Итак, "Бостон" утроил преимущество в серии до четырех побед (3:0). Теперь каждый последующий финальный матч может стать последним. В ночь на субботу, 15 июня, команды второй раз сыграют в Техасе.
К слову, ранее комиссар НБА Сильвер анонсировал расширение лиги за пределы Штатов.
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