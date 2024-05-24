"Бостон" Михайлюка во второй раз обыграл "Индиану": видео плей-офф НБА

НБА, плей-офф, Восточная конференция, финал

"Бостон" – "Индиана" – 126:110 (25:27, 32:24, 36:29, 33:30); серия – 2:0

В первой четверти "Индиана" смогла оформить минимальное преимущество над "Селтикс". Впрочем, этот локальный успех оказался последним для гостей. "Бостон" взялся методически увеличивать преимущество над "Пэйсерс".

На большой перерыв хозяева паркета ушли с 6-очковым гандикапом. Еще 7 пунктов сверху "Селтикс" прибавили по итогам третьей четверти. На финальном игровом отрезке Джо Маззулла предоставил время резервистам, поэтому окончательное преимущество составило +16.

Михайлюк получил полторы минуты. За отведенное время он совершил 1 бросок и попал в корзину из-за "дуги". По статистическому показателю "плюс-минус" результат оказался положительным (+1).

Итак, "Бостон" оформил вторую победу в серии до четырех. Следующие два поединка пройдут в Индианаполисе. Первый матч состоится в ночь на воскресенье, 26 мая.