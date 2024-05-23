"Даллас" обыграл "Миннесоту" на старте финальной серии Запада НБА: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

НБА, плей-офф, Западная конференция, финал

"Миннесота" – "Даллас" – 105:108 (33:27, 29:32, 21:23, 22:26); серия – 0:1

В первой четверти интереснее выглядели "Тимбервулвз". К середине 12-минутки хозяева оторвались на 8 пунктов, но дальше включились "Маверикс" и отыграли отставание. Впрочем, на финише отрезка "Миннесота" повела с +6.

Этот локальный успех оказался последним для "Тимбервулвз". В трех последующих четвертях "Даллас" каждый раз оказывался впереди соперников. Правда, захватить лидерство гостям удалось только в финальной 12-минутке.

В последней четверти развернулась подлинная драма. Сначала "Маверикс" создали 8-очковый гандикап, но затем "Миннесота" перехватила инициативу и повела с +4. Однако решающий отрезок лучше удался "Далласу", поэтому техасцы повели в серии до четырех побед.

Самым результативным в поединке стал лидер "Маверикс" Лука Дончич. Он набрал 33 очка, сделал 6 подборов и отдал 8 передач. Следующий матч состоится в ночь на субботу, 25 мая.