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"Даллас" обыграл "Миннесоту" на старте финальной серии Запада НБА: видео

Миннеаполис, Четверг 23 мая 2024 10:25
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"Даллас" обыграл "Миннесоту" на старте финальной серии Запада НБА: видео Фото: Кайри Ирвинг оказался лучше Энтони Эдвардса (startribune.com)
Автор: Антон Федорцив

"Даллас Маверикс" на выезде победили "Миннесоту Тимбервулвз" на старте финала Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

НБА, плей-офф, Западная конференция, финал

"Миннесота" – "Даллас" – 105:108 (33:27, 29:32, 21:23, 22:26); серия – 0:1

В первой четверти интереснее выглядели "Тимбервулвз". К середине 12-минутки хозяева оторвались на 8 пунктов, но дальше включились "Маверикс" и отыграли отставание. Впрочем, на финише отрезка "Миннесота" повела с +6.

Этот локальный успех оказался последним для "Тимбервулвз". В трех последующих четвертях "Даллас" каждый раз оказывался впереди соперников. Правда, захватить лидерство гостям удалось только в финальной 12-минутке.

В последней четверти развернулась подлинная драма. Сначала "Маверикс" создали 8-очковый гандикап, но затем "Миннесота" перехватила инициативу и повела с +4. Однако решающий отрезок лучше удался "Далласу", поэтому техасцы повели в серии до четырех побед.

Самым результативным в поединке стал лидер "Маверикс" Лука Дончич. Он набрал 33 очка, сделал 6 подборов и отдал 8 передач. Следующий матч состоится в ночь на субботу, 25 мая.

К слову, накануне "Бостон" в овертайме одолел "Индиану" в первом финале Востока.

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