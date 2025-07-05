В Боснии отменили ордер на арест лидера Республики Сербской Додика: что произошло

Известно, что Додика уже несколько месяцев подозревают в покушении на конституционный строй. Сегодня, 5 июля, после визита в прокуратуру ордер на его арест отменили.

Примечательно, что до этого он несколько месяцев скрывался и не являлся на допросы, несмотря на то, что в стране действовало постановление о его аресте.

Сегодня же, по предложению прокуратуры Боснии и Герцеговины, Додик был доставлен в Суд Боснии и Герцеговины, и было проведено слушание, на котором суд вынес решение о принятии предложения прокуратуры и отмене его содержания под стражей, учитывая, что было установлено, что основания, по которым он ранее находился под стражей, больше не существуют.

Ему также было предписано периодически отчитываться перед государственным органом. Обоснование продолжительности введенных запретительных мер будет пересматриваться каждые два месяца.

"Подозреваемый был специально предупрежден, что его могут задержать, если он нарушит обязательства, предусмотренные определенными запретительными мерами", - говорится в совместном заявлении суда и прокуратуры.