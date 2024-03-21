Босния – Украина: Ребров не заявил звезду из Европы на матч плей-офф за место на Евро-2024

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в Зенице. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет в финал плей-офф за место на чемпионате Европы.

Наставник "сине-желтых" Ребров отсеял пять футболистов. Главная потеря – вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков, недавно получивший повреждение. Также в заявку не попали защитники киевского "Динамо" Александр Караваев и Денис Попов, хавбек "Днепра-1" Александр Пихаленок и форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан.

Зато шанс дебютировать в главной команде получил полузащитник "Динамо" Владимир Бражко. Он получил 14-й игровой номер. Еще один потенциальный дебютант – вингер "Днепра-1" Алексей Гуцуляк – забрал 19-й номер.

Официальная заявка национальной команды на матч Босния и Герцеговина – Украина (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Андрей Лунин

Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Максим Таловеров, 13. Илья Забарный, 15. Валерий Бондарь, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Тымчик, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Николай Шапаренко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 10. Михаил Мудрик, 14. Владимир Бражко, 17. Александр Зинченко, 19. Алексей Гуцуляк, 20. Александр Зубков

Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат