Босния и Герцеговина – Украина: матч плей-офф за место на Евро-2024 получил дату и время

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта. Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Стадион местная футбольная ассоциация выберет позже.

Сборная Украины заняла третье место в отборочной группе к чемпионату Европы, уступив Италии по дополнительным показателям. Впрочем, "сине-желтые" получили шанс завоевать путевку на форум через плей-офф Лиги наций. Там дружине Реброва нужно одолеть двух соперников.

Боснийцы – первый соперник сборной Украины. Если "сине-желтые" одолеют балканскую команду, то сыграют против победителя противостояния сборных Израиля и Исландии. Сильнейшая из четырех команд получит место на чемпионате Европы-2024.

Финал пути B Лиги наций сыграют 26 марта. Старт поединка также намечен на 21:45. В случае выхода в эту стадию мини-турнира сборная Украины будет хозяином встречи.