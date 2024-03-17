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Босния и Герцеговина – Украина: где смотреть матч плей-офф за место на Евро-2024

Фото: Руслан Малиновский и компания в двух шагах от Евро-2024 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины в плей-офф Лиги наций сразится со сборной Боснии и Герцеговины за выход в финал мини-турнира, где разыграют последнюю путевку на чемпионат Европы 2024 года.

Где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 21 марта в Зенице. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет в финал плей-офф за место на чемпионате Европы.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Львов" и т. д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.

Предматчевая студия там начнется в 20:20. Трансляция встречи "сине-желтых" против итальянцев будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Оптимальная". Комментировать матч будут Сергей Лукьяненко и Роберто Моралес.

Украина и Евро-2024

Сборная Украины заняла 3-е место в отборочной группе к Евро-2024, уступив Англии и Италии. Впрочем, "сине-желтые" получили шанс завоевать путевку на форум через плей-офф Лиги наций, где нужно одолеть двух соперников. Первый – Босния и Герцеговина, а второй – победитель противостояния Израиля и Исландии.

Если сборная Украины преодолеет двух соперников, то попадет на чемпионат Европы. Там победитель пути B Лиги наций будет соревноваться в группе E. Трио соперников определили ранее – сборные Бельгии, Словакии и Румынии.

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие состоится на "Альянце Арене" в Мюнхене, а финал – на берлинском "Олимпиаштадионе". Также поединки чемпионата Европы примут Гамбург, Гельзенкирхен, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг, Франкфурт-на-Майне.

 

К слову, ранее сборная Боснии и Герцеговины вызвала 27 футболистов на предстоящий поединок.

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