Босния и Герцеговина – Украина: анонс матча плей-офф за место на Евро-2024

Босния и Герцеговина – Украина

21 марта, 21:45, Зеница, "Билино Поле", трансляция на "Суспильне" (региональные каналы) и MEGOGO

Сергей Ребров с подопечными подошел к первому экзамену этого года. Сборная Украины в короткий мартовский период должна сделать два шага, чтобы поехать на Евро-2024. К мини-турниру четырех национальных команд "сине-желтые" подходят фаворитом, но результат определяется на поле.

Быть фаворитом позволяют кадры. Только Украина Реброва может похвастаться столь богатым выбором на многих позициях. Прежде всего, во вратарской линии, где в претендентах на роль "первого номера" основные голкиперы мадридского "Реала" и лиссабонской "Бенфики". За Луниным и Трубиным еще и вратарь киевского "Динамо" Бущан.

На место травмированного Ярмоленко претендуют Цыганков, Зубков и Гуцуляк. А вместо ветерана Степаненко центр поля готовы дополнить Сидорчук либо дебютант Бражко. И даже ахиллесова пята сборная многие годы – линия атаки – не выглядит катастрофой с Довбиком, Яремчуком, Сиканом и Ванатом.

В свою очередь сборная Боснии и Герцеговины всю осень находилась в поисках собственного "я". Закономерный провал в квалификации к чемпионату Европы местные функционеры решили использовать с пользой. На финальные туры отбора они назначили нового наставника – Саво Милошевича. В четырех поединках серб успел опробовать две схемы и более двух десятков исполнителей.

"Мы все понимаем, что это будет трудная игра на выезде. Босния стала пятой в своей группе квалификации, но к этому матчу любая команда может подготовиться и показать лучший футбол. Мы готовимся к тяжелой игре. Босния и Герцеговина – сильная команда с хорошими футболистами. Мы должны уважать оппонента, но сконцентрироваться на себе", – заявил накануне Ребров.

Ориентировочные составы на матч Босния и Герцеговина – Украина

Босния и Герцеговина: Василь – Дедич, Баришич, Хаджикадунич, Колашинац – Пьянич, Цимирот – Хамулич, Рахманович, Демирович – Джеко

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Бражко – Зубков, Судаков, Зинченко, Мудрик – Довбик

Прогноз РБК-Украина Sport – 0:2

Формат плей-офф и статус хозяев для боснийской сборной уравняли шансы команд. Впрочем, класс "сине-желтых", очевидно, значительно выше. Подопечные Реброва постараются забить быстрый мяч, чтобы чувствовать себя спокойнее в дальнейшем. Ранний гол заставит балканцев раскрыться и перестать играть вторым номером. Это освободит пространство для атакующих исполнителей сборной Украины и будет способствовать закреплению их преимущества.