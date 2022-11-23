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Боссы "Манчестер Юнайтед" готовы продать гранд: есть альтернативы

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Манчестер, Среда 23 ноября 2022 11:29
Боссы "Манчестер Юнайтед" готовы продать гранд: есть альтернативы Фото: Молитвы болельщиков МЮ могут быть услышаны (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Вариант с продажей английского "Манчестер Юнайтед" рассматривают скандальные владельцы клуба – семья Глейзеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Руководство "красных дьяволов" заявило о поисках стратегических альтернатив развития гранда. Один из вариантов – полная или частичная продажа клуба новым владельцам.

Американские владельцы МЮ Джоэль и Авраам Глейзеры рассмотрят несколько вариантов будущего 20-кратных чемпионов Англии. Среди альтернатив – внешние инвестиции в развитие клубной инфраструктуры вроде реконструкции "Олд Траффорд" и других объектов, а также ряд других соглашений.

"Не может быть никаких гарантий, что эта проверка приведет к какому-либо соглашению с участием компании. "Манчестер Юнайтед" не будет делать дальнейших заявлений о процессе поиска, пока Совет директоров не согласует конкретное соглашение или другой план действий для официального объявления", – говорится в заявлении "красных дьяволов".

Скандальная семья приобрела "Манчестер Юнайтед" в 2005 году в рамках сделки на 790 млн фунтов. С тех пор фанаты регулярно обвиняют владельцев в "выкачивании" денег благодаря маркетингу, отсутствию интереса к спортивным результатам команды и проводят акции протеста.

К слову, накануне "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Роналду после скандального интервью с критикой клубного менеджмента.

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