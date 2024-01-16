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Должники ЖКХ делают добросовестных потребителей заложниками ситуации, - эксперт

Фото: должники ЖКХ делают добросовестных потребителей заложниками ситуации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Долги недобросовестных потребителей электроэнергию создают добросовестных людей заложниками сложной ситуации, в которой оказалась энергетическая ветвь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика Украинского института будущего Андриана Прокипа.

По его словам, всего по всей Украине население задолжало за электроэнергию 20 млрд грн. В частности, только по Киеву общий долг составляет 1 млрд грн. В то же время, средний долг потребителей в столице составляет 7 129 грн.

"По официальной информации, к концу октября прошлого года совокупный долг бытовых потребителей за электроэнергию составлял более 11 миллиардов гривен. Естественно, что эти долги усложняют работу энергетических компаний", - подчеркнул Прокоп.

Аналитик также добавил, что из-за неплатежей энергетические компании столкнулись с кризисом ликвидности, что может угрожать электроснабжением.

Поэтому правительство приняло решение об остановке моратория на прекращение предоставления некоторых жилищно-коммунальных услуг из-за накопления долгов.

"Но часть платит добросовестно, а часть нет? Выходит, что добросовестные плательщики становятся заложниками действий недобросовестных, в тыловых регионах. Для добросовестных платежеспособных плательщиков не изменится ничего. Неплатежеспособные должны обращаться за субсидией. подчеркнул Прокоп.

Напомним, ранее глава Нацкомиссии по регулированию энергетики Константин Ущаповский заявил, что разрешение на отключение должников - необходимый шаг для обеспечения нормальной работы энергосистемы.

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