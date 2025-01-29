"Боруссия" Д - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Матч "Боруссия" - "Шахтер" состоится 29 января в немецком Дортмунде. Игру примет арена "Зигналь-Идуна-Парк". Старт назначен на 22:00 по киевскому времени.

Поединок будет транслировать официальный вещатель еврокубков УЕФА медиасервис MEGOGO по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Игру будут комментировать Вадим Шевякин и Глеб Скрипченко.

За час до стартового свистка начнется предматчевая студия, которая продолжится в перерыве и после игры. Ведущими будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков, а их гостями - бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Вячеслав Шевчук.

Трансляцию поединка можно будет найти в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт" и на канале "MEGOGO Футбол Перший". На медиасервисе также можно будет посмотреть игру "горняков" с переводом на жестовом языке от социальной инициативы MEGOGO "Смотри как слышно".

"Шахтер" в Лиге чемпионов-2024/25

Подопечные Марино Пушича начали турнир с ничьей против итальянской "Болоньи" (0:0). В дебюте того матча Судаков не реализовал пенальти.

Далее "горняки" потерпели два поражения. Номинально домашнюю встречу "Шахтер" разгромно проиграл "Аталанте" из Бергамо (0:3). Зато от лондонского "Арсенала" на выезде пропустил лишь один мяч.

Первую победу "Шахтер" отпраздновал в 4-м туре. "Горняки" в волевом стиле одолели швейцарский "Янг Бойз" (2:1). В составе чемпиона Украины голами отметились Зубков и Судаков.

В 5-м туре донецкие футболисты были близки и ко второму успеху. После первого тайма с нидерландским ПСВ они благодаря голам Сикана и Зубкова вели в счете (2:0). Однако не сумели удержать даже ничью, пропустив три мяча на 87-й, 90-й и 90+6-й минутах.

Открыли счет "горняки" и в поединке против мюнхенской "Баварии" в 6-м туре. Уже на 5-й минуте матча отличился Кевин. Но затем чемпион Украины пропустил пять голов подряд.

В предпоследнем, 7-м туре "Шахтер" одержал вторую победу в турнире, одолев в номинально домашнем поединке французский "Брест" - 2:0. Счет открыл Кевин, а затем Судаков с пенальти удвоил преимущество украинцев.

За тур до завершения лигового этапа "Шахтер", имея в активе 7 пунктов, занимает в общей турнирной таблице 27-ю строчку. "Горняки" имеют математические шансы на выход в плей-офф, однако они очень невелики.