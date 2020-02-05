На борту круїзного лайнера в Японії підтвердили 10 випадків зараження на коронавірус

Принаймні 10 пасажирів круїзного корабля Diamond Princess, який помістили на карантин у Японії, інфіковані китайським коронавірусом 2019-nCoV. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Японії Катсунобу Като, передає агентство CNA.

Повідомляється, що серед пасажирів і членів екіпажу було зроблено понад 200 заборів проб на наявність вірусу, і як мінімум у десятьох осіб тест показав позитивні результати.

"Приблизно з 7:30 ранку (у вівторок 22:30 за Гринвічем) ми змусили їх (10 осіб з позитивним результатом) покинули судно, і у співпраці з береговою охороною ми відправляємо їх до медичних установ", - сказав японський міністр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess з 3711 пасажирами на борту після того, як у 80-річного пасажира, який знаходився на судні минулого місяця і зійшов з лайнера в Гонконзі, підтвердився випадок інфікування китайським коронавірусом нового типу 2019-nCoV.