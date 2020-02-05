На борту круизного лайнера в Японии подтвердили 10 случаев заражения коронавирусом

По крайней мере 10 пассажиров круизного корабля Diamond Princess, который поместили на карантин в Японии, инфицированы китайским коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като, передает агентство CNA.

Сообщается, что среди пассажиров и членов экипажа было произведено более 200 заборов проб на наличие вируса, и как минимум у десятерых человек тест показал положительные результаты.

"Примерно с 7:30 утра (во вторник 22:30 по Гринвичу) мы заставили их (10 человек с положительным результатом) покинули судно, и в сотрудничестве с береговой охраной мы отправляем их в медицинские учреждения", - сказал японский министр.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с 3711 пассажирами на борту после того, как у 80-летнего пассажира, который находился на судне в прошлом месяце и сошел с лайнера в Гонконге, подтвердился случай инфицирования китайским коронавирусом нового типа 2019-nCoV.