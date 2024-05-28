Боррель обвинил Венгрию в блокировании военной помощи ЕС для Украины на 5 млрд евро

Во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам Боррель отметил, что, согласно договоренности по настоянию Будапешта, никакие взносы Венгрии в Европейский фонд мира не тратятся ни на одну военную, даже нелетальную, помощь Украине. В то же время, для использования ресурсов фонда решения должны приниматься по принципу консенсуса.

В частности, по словам Борреля, для оказания помощи Украине должны быть приняты семь правовых актов. Однако Венгрия выражает несогласие с текстами документов, поэтому они все еще находятся на стадии рассмотрения, отметил дипломат, добавив, что не хочет спекулировать на тему причин таких действий Будапешта.

"Это семь правовых текстов, которые позволят мобилизовать ресурсы для оказания военной поддержки Украине. Все говорят, что мы не выполняем наши обязательства, не делаем это вовремя. У меня есть семь правовых документов, ожидающих принятия, чтобы мобилизовать около €5 миллиардов военной поддержки для Украины. Эта задержка может измеряться человеческими жизнями. Это не финансовая проблема, это проблема человеческих жизней", - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что любой член ЕС может иметь правомерные причины, чтобы с чем-то не соглашаться, но должно быть понимание веса вопросов, которые не могут быть решены из-за такого несогласия.

"Сейчас у нас будет еще один, дополнительный правовой акт, который нам нужен, чтобы использовать поступления от замороженных (российских) активов и превратить их в оружие. Он будет представлен на рассмотрение Coreper (Комитет постоянных представителей ЕС на уровне послов - ред.) на этой неделе. Я не хочу спекулировать, как это будет происходить, но важна позиция всех стран-членов. Я просил их - пожалуйста, не блокируйте его. Потому что мы будем получать поступления от этих активов, которые будем тщательно хранить на текущих счетах", – заметил Боррель.

Он подчеркнул недопустимость того, чтобы военная помощь ЕС для Украины "была в заложниках от другого решения, не имеющего никакого отношения к этому специальному вопросу, особенно с учетом срочности ситуации".