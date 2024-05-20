Кредит на основе доходов. В США назвали самый реалистичный вариант использования российских активов

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что "наиболее многообещающей" идеей является предоставление странами G7 займа Украине, который будет обеспечен доходами и процентами, полученными от замороженных российских активов в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По словам Йеллен, вместе с озвученным вариантом использования 300 миллиардов долларов обездвиженных российских активов на рассмотрении остаются еще несколько.

Министры финансов G7 встретятся в Италии позже на этой неделе с намерением завершить разработку плана, который они смогут передать главам государств перед встречей лидеров группы в следующем месяце.

"Я считаю, что мы видим значительный интерес среди всех наших партнеров в структуре займа, которая обеспечит поток неожиданных прибылей. Это создаст значительную первоначальную сумму, которая поможет удовлетворить потребности, которые, по нашему мнению, Украина будет иметь как в военном плане, так и в плане реконструкции", - сказала Йеллен.

Дискуссии вокруг способов использования активов

Месяцами западные союзники обсуждали, как можно использовать активы российского центрального банка. Соединенные Штаты считают, что по международному праву было бы законно конфисковать деньги и передать их Украине, но несколько европейских стран, включая Францию и Германию, настороженно относятся к законности такого шага и прецеденту, который он создаст.

Хотя Соединенные Штаты недавно приняли закон, предоставляющий администрации президента Джо Байдена полномочия арестовывать и конфисковать российские активы, желание действовать совместно с Европой в значительной степени ослабило приверженность США этой идее.

В этом месяце страны Европейского Союза согласились, что они готовы использовать 90% прибыли на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира. Остальные 10% пойдут на реконструкцию и нелетальные закупки, чтобы удовлетворить такие военно нейтральные страны, как Ирландия, Австрия, Кипр и Мальта.

Какова прибыль от активов

Около 190 млрд евро активов российского центрального банка хранятся в центральном депозитарии ценных бумаг Бельгии Euroclear. Активы генерируют около 3 миллиардов евро в год, которые могут быть переведены Украине.

Однако использование процентов в качестве основы для кредита может предоставить Украине гораздо большую сумму - потенциально до 50 миллиардов долларов, пишет NYT. Способ доставки денег еще предстоит разработать. Посредником может являться Всемирный банк или другая международная организация.

Также остается непонятным, как будет погашена ссуда, если война закончится до наступления срока погашения облигаций или если процентные ставки упадут, что сделает поступления от активов недостаточными для погашения ссуды.

Ожидается, что такие детали обсудят министры финансов, когда соберутся позже на этой неделе. Они надеются, что этим летом смогут предоставить Украине дополнительные средства.