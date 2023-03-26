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Боррель заявил, что ядерное оружие РФ в Беларуси будет угрожать безопасности ЕС

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Он отметил, что Белоруссия может и должна это остановить. По его словам, ЕС в любом случае готов ответить на эскалацию последующими санкциями.

"Размещение в Беларуси российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности", - написал он.

Напомним, накануне российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы по просьбе главы белорусского режима Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Кремль взял Белоруссию в ядерные заложники.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что Путин пытается запугать страны, поддерживающие Украину, объявив о размещении ядерного оружия в Беларуси.

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БеларусьЯдерное оружиеРоссийская Федерация