Боррель о выводах Евросоюза после бунта Пригожина: нужно увеличить помощь Украине

Страны Евросоюза, обсуждая бунт основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина пришли к выводу, что помощь Украине нужно увеличить до беспрецедентного уровня.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Боррель после встречи глав МИД Евросоюза подчеркнул, что ситуация вокруг России после такой попытки государственного переворота остается "сложной и непредсказуемой".

"Но вывод нашей дискуссии ясен, и они (главы МИД стран ЕС - ред.) хотят это подчеркнуть: продолжать поддерживать Украину больше, чем когда-либо, продолжать и увеличивать поддержку всех видов и, в частности, военную поддержку, потому что война бушует сильнее, чем когда-либо", - отметил Боррель.

Чиновник также добавил, что Евросоюз уже работает над своей новой стратегией на фоне действий Пригожина. Все страны-члены блока также анализируют разные сценарии развития событий.

Стоит заметить, что главы МИД Евросоюза сегодня не смогли согласовать новый транш на военную помощь Украине, поскольку его заблокировала Венгрия.

Бунт Пригожина

Напомним, на прошлой неделе основатель ЧВК "Вагнера" обвинил российских солдат в ударах по тыловым лагерям своих наемников. Под этим предлогом он заявил о намерении отомстить военному руководству РФ и министру обороны Сергею Шойгу.

За один день Пригожину с "вагнеровцами" удалось взять под контроль Ростов и близлежащие военные объекты. После этого наемники выдвинулись в сторону Москвы. Но бунт быстро затих - Пригожин договорился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Более детально о ходе событий можете узнать в материале РБК-Украина.