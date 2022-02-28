Боррель скликав екстрену зустріч глав Міноборони ЄС через війну РФ проти України

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель скликав екстрену зустріч міністрів оборони ЄС. В ході неї буде обговорюватися війна Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Борреля в Twitter .

"Сьогодні Я скликаю міністрів оборони країн ЄС, щоб обговорити останню ситуацію на місцях в Україні у зв'язку з неспровокованим нападом Росії. Ми обговоримо подальші невідкладні потреби і скоординуємо нашу допомогу за допомогою інформаційного центру, керованого військовим штабом ЄС", - написав Боррель.

Нагадаємо, що Євросоюз та інші країни вводять жорсткі санкції проти Росії. Країну відключать не тільки від SWIFT, але і заморозять активи Центрального банку.

Також повідомлялося, що Євросоюз закрив небо для російських літаків. Рішення прийнято президентом Єврокомісії за війну РФ в Україні.

Також ми писали, що ЄС профінансує закупівлю зброї для України. Таке рішення прийнято вперше в історії Євросоюзу.