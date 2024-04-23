Боррель рассказал о плане ЕС по изъятию доходов от замороженных активов России

ЕС разработал план, который позволит изъять чрезвычайные доходы от замороженных активов России и потратить их на нужды Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
По его словам, в Евросоюзе после начала войны в Украине были заморожены активы Центрального банка России. Теперь этими активами управляют центральные депозитарии ценных бумаг, и они приносят чрезвычайные доходы, поскольку процентная ставка значительно выросла.
По словам Борреля, в ЕС смогли найти правовую основу для изъятия этих доходов и передачу их на нужды Украины.
"Мы решили поэтапно добиваться цели использовать эти доходы для поддержки Украины. Как первые шаги, принятые Радой в феврале, мы ввели правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют эти доходы, чтобы держать их в стороне, идентифицировать их, держать их в стороне и учитывать их в отдельности", - пояснил представитель ЕС.
Боррель уточнил, что эти доходы теперь находятся на отдельных накопительных счетах. В Евросоюзе ожидается, что этот механизм сможет обеспечить около 3 миллиардов евро в год.
"И кроме того, мы повышаем правовую определенность, ясно давая понять, что эти доходы не принадлежат России, поскольку они не суверенные активы, но проясняем разницу между капиталом и доходами. Я говорю о доходах", - заявил он.
Боррель напомнил, что ранее предложил Совету ЕС использовать эти доходы для поддержки Украины военными поставками через Европейский мирный фонд.
По его словам, Украина срочно нуждается в оружии и боеприпасах, чтобы защитить себя и свой народ от российских ракет, беспилотников, бомб и постоянных атак. При этом он признал, что изначально в ЕС планировали использовать эти доходы для поддержки восстановления и реконструкции Украины.
С начала войны в Украине странам Запада удалось заморозить более 300 млрд. долларов. Однако конфисковать эти средства пока не удалось, страны Запада опасаются юридических и репутационных последствий.
Министр финансов Джанет Йеллен недавно говорила, что Соединенные Штаты совместно с другими странами "Большой семерки" изучают одновременно несколько вариантов передачи Украине замороженных активов РФ.
А вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис говорил, что замороженные активы Российской Федерации в размере 300 миллиардов долларов могут использовать в качестве залога для предоставления кредитов Украине.
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