Боррель рассказал, когда начнутся первые поставки снарядов в Украину по инициативе Чехии

"Мы не должны забывать о нехватке боеприпасов 55-го калибра и многие страны присоединились к чешской инициативе, чтобы искать боеприпасы", - сказал он.

По его словам, первая поставка состоится в конце мая или в начале июня.

Боррель уточнил, что вопрос предоставления Украине больше систем ПВО и артснарядов калибра 155 мм остается для представителей ЕС важнейшей целью.

Артиллерийские боеприпасы для Украины

Украинские войска остро нуждаются в снарядах для артиллерии, фактически на фронте ощущается их дефицит. Для его покрытия члены ЕС планировали передать Украине 1 млн снарядов, но пока это не удалось сделать.

Чехия заявила, что нашла большое количество снарядов за пределами ЕС и начала собирать средства для их покупки. К этой инициативе присоединился ряд стран. В конце марта премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что благодаря инициативе Чехии в ближайшее время в Украину будет отправлено большое количество боеприпасов.

А издание Corriere della Sera писало, что участники инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины подписали соглашение, в рамках которого ВСУ получат 1 млн боеприпасов. И это больше, чем планировалось вначале.