Боррель рассказал, планирует ли ЕС создавать собственную армию

Оборона - это компетенция государств-членов Европейского союза. Поэтому лучше сотрудничать странами, чем иметь одну армию.

Об этом заявил высокий представитель дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Оборона - это компетенция государств-членов. Дело не в том, чтобы иметь армию ЕС, а в том, чтобы лучше сотрудничать между 27 армиями", - заявил он.

На протяжении многих лет Франция, Германия и даже Венгрия призывали к созданию единой армии ЕС. Но в последние несколько месяцев, когда европейские лидеры вели напряженные дискуссии об оборонных амбициях ЕС, голоса, призывающие к созданию армии ЕС, в основном затихли.

Стратегия ЕС

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия разрабатывает стратегию развития оборонной промышленности с учетом опыта использования средств налогоплательщиков для увеличения производства вакцин COVID-19 и совместных закупок газа.

Ожидалось, что Еврокомиссия предложит странам ЕС план по стимулированию своей военной промышленности, чтобы она в кратчайшие сроки могла перейти к "режиму военной экономики" в ответ на вторжение РФ в Украину.

В Еврокомиссии хотят, чтобы Украина приняла участие в предложенных новых схемах по увеличению совместных закупок и производственных мощностей.

Накануне Еврокомиссия представила первую в истории Европейскую оборонно-промышленную стратегию на уровне ЕС. Украинская промышленность также будет интегрирована в европейский план.

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