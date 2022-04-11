Боррель закликав країни ЄС надати Україні всю необхідну зброю, - Bloomberg

За словами обізнаних джерел, після поїздки до Києва глава європейської дипломатії звернувся до країн ЄС із закликом надати зброю Україні, оскільки вона готується до активізації російської військової кампанії.

Зокрема, Боррель заявив європейським дипломатам, що рішення необхідно прийняти в найближчі дні, а не тижні.

Передбачається, що військова кампанія на сході України матиме вирішальне значення для результату війни. Тому у Києва є лише невелике вікно для підготовки та отримання необхідної зброї.

За даними Bloomberg, більшість країн ЄС взяли зобов'язання вивчити запити на постачання танків і реактивних систем залпового вогню. Ця тема буде обговорюватися на сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі.