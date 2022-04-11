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Боррель закликав країни ЄС надати Україні всю необхідну зброю, - Bloomberg

Фото: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель закликав країни Європейського союзу надати Україні всю зброю, яку вона просить. Причому в терміновому порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами обізнаних джерел, після поїздки до Києва глава європейської дипломатії звернувся до країн ЄС із закликом надати зброю Україні, оскільки вона готується до активізації російської військової кампанії.

Зокрема, Боррель заявив європейським дипломатам, що рішення необхідно прийняти в найближчі дні, а не тижні.

Передбачається, що військова кампанія на сході України матиме вирішальне значення для результату війни. Тому у Києва є лише невелике вікно для підготовки та отримання необхідної зброї.

За даними Bloomberg, більшість країн ЄС взяли зобов'язання вивчити запити на постачання танків і реактивних систем залпового вогню. Ця тема буде обговорюватися на сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що у Євросоюзу немає часу для відмовок, оскільки треба надати Україні важке озброєння.

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