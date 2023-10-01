Боррель приехал в Киев после визита в Одессу

Боррель встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Дипломат принял участие в оказании почестей памяти погибших защитников и выразил поддержку тем, кто сейчас защищает Украину от неоправданной агрессии России и борется за общие европейские ценности.

Он также встретился с министром обороны Рустемом Умеровым.

Политики обсудили непрерывную военную помощь ЕС. Боррель подчеркнул, что Украина требует больше возможностей и нуждается в них быстрее. Он отметил, что Евросоюз готовит долгосрочные обязательства по безопасности для нашего государства.

Дипломат также заверил, что "война России против Украины является экзистенциальной угрозой для всех нас".

Визит Борреля в Одессу

30 сентября Боррель прибыл в Одессу с неанонсированным визитом. В частности, он посетил Спасо-Преображенский собор, который пострадал из-за ракетных обстрелов россиян.

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