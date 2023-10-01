RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Боррель приехал в Киев после визита в Одессу

Фото: Воодимир Зеленский и Жозеп Боррель (twitter.com/JosepBorrellF)
Автор: Елизавета Драбкина

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приехал в Киев 1 октября после визита в Одессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Борреля в Twitter.

Боррель встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Дипломат принял участие в оказании почестей памяти погибших защитников и выразил поддержку тем, кто сейчас защищает Украину от неоправданной агрессии России и борется за общие европейские ценности.

 

Он также встретился с министром обороны Рустемом Умеровым.

Политики обсудили непрерывную военную помощь ЕС. Боррель подчеркнул, что Украина требует больше возможностей и нуждается в них быстрее. Он отметил, что Евросоюз готовит долгосрочные обязательства по безопасности для нашего государства.

Дипломат также заверил, что "война России против Украины является экзистенциальной угрозой для всех нас".

Визит Борреля в Одессу

30 сентября Боррель прибыл в Одессу с неанонсированным визитом. В частности, он посетил Спасо-Преображенский собор, который пострадал из-за ракетных обстрелов россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жозеп БоррельЕвросоюзКиев