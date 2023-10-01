Боррель приехал в Киев после визита в Одессу

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приехал в Киев 1 октября после визита в Одессу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Борреля в Twitter.
Боррель встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Дипломат принял участие в оказании почестей памяти погибших защитников и выразил поддержку тем, кто сейчас защищает Украину от неоправданной агрессии России и борется за общие европейские ценности.
Он также встретился с министром обороны Рустемом Умеровым.
Политики обсудили непрерывную военную помощь ЕС. Боррель подчеркнул, что Украина требует больше возможностей и нуждается в них быстрее. Он отметил, что Евросоюз готовит долгосрочные обязательства по безопасности для нашего государства.
Дипломат также заверил, что "война России против Украины является экзистенциальной угрозой для всех нас".
30 сентября Боррель прибыл в Одессу с неанонсированным визитом. В частности, он посетил Спасо-Преображенский собор, который пострадал из-за ракетных обстрелов россиян.
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