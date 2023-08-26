Боррель объяснил, как западные санкции влияют на Россию

За год европейские санкции ограничили политические и экономические возможности России, вызвав финансовое напряжение, отрезав страну от ключевых рынков. У Кремля увеличились расходы на торговлю и значительно ухудшился промышленный потенциал России.

Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕС.

Он подчеркнул, что с начала вторжения в Украину ЕС ввел уже 11 пакетов санкций против России. Кроме этого, Евросоюз наложил запрет на поездки и заморозил активы более 1500 человек и почти 250 организаций из России.

"Чтобы остановить войну, нам нужно держаться курса", - заявил Боррель.

По его словам, российская экономика сократилась в прошлом году на 2,1%. В частности, производство автомобилей сократилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, другого транспортного оборудования - на 13%, производство компьютеров, электроники и оптики - на 8%.

К тому же, розничная торговля в РФ упала на 10%, а оптовая - на 17%.

Боррель отметил, что по сравнению с 2021 годом, в 2022 году уже было прекращено 58% общего импорта ЕС из России: импорт энергетических товаров сократился почти на 60%, в частности ощутимо упали железо, сталь, драгоценные металлы и древесина. Для первого квартала 2023 года этот показатель составляет более 75%, тогда как импорт энергетических товаров снизился на 80%.

Общий экспорт товаров ЕС, по словам главного дипломата ЕС, был на 52% ниже среднегодового показателя до начала вторжения в 2022 году. В то же время экспорт европейских товаров двойного назначения и передовых технологий, необходимых России для производства оружия для войны против Украины, упал на 78% в 2022 году по сравнению с 2019-2021 годами.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), общие доходы России от продажи нефти упали на 27% по сравнению с прошлым годом.

Санкции ЕС против России

ЕС вводит санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины с 2014 года, когда Кремль оккупировал Крым и части Луганской и Донецкой областей.

Ограничительные меры значительно расширили после того, как в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Санкции включают запрет на импорт российской нефти, отключение ряда банков РФ от системы SWIFT, а также большое количество экспортных ограничений.

Всего с начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину ЕС ввел 11 пакетов санкций.

Недавно Европейский союз продлил экономические санкции против России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине. Они будут действовать еще не менее шести месяцев.

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