Боррель после удара по Украине объяснил, почему важно снять ограничения Запада для ВСУ

Странам Запада необходимо снять ограничения на использование переданного Украине оружия. Это позволило бы защитить мирных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Twitter .

Он напомнил, что Россия возобновила массированные обстрелы Украины. Сегодняшняя атака была направлена на гражданскую инфраструктуру, в том числе гидроэлектростанцию, и привела к жертвам.

"Украине срочно нужна противовоздушная оборона", - отметил Боррель.

По словам главы дипломатии ЕС, этот вопрос он обсудит на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главами МИД стран-членов блока в четверг, 29 августа.

"Я вновь заявляю, что снятие ограничений на использование вооружения против российских военных, вовлеченных в агрессию против Украины, в соответствии с международным правом, укрепит украинскую самооборону, сохранит жизни людей и уменьшит разрушения в Украине", - отметил он.