Боррель после удара по Украине объяснил, почему важно снять ограничения Запада для ВСУ
Странам Запада необходимо снять ограничения на использование переданного Украине оружия. Это позволило бы защитить мирных украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Twitter.
Он напомнил, что Россия возобновила массированные обстрелы Украины. Сегодняшняя атака была направлена на гражданскую инфраструктуру, в том числе гидроэлектростанцию, и привела к жертвам.
"Украине срочно нужна противовоздушная оборона", - отметил Боррель.
По словам главы дипломатии ЕС, этот вопрос он обсудит на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главами МИД стран-членов блока в четверг, 29 августа.
"Я вновь заявляю, что снятие ограничений на использование вооружения против российских военных, вовлеченных в агрессию против Украины, в соответствии с международным правом, укрепит украинскую самооборону, сохранит жизни людей и уменьшит разрушения в Украине", - отметил он.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 26 августа, Украина находилась под массированным обстрелом россиян. В результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.
В частности, в ряде регионов были проблемы с электроснабжением. Это касалось и Киева. По информации КГВА, противовоздушная оборона сбила около 20 дронов, которые летели в сторону столицы.
По информации Воздушных сил, всего враг запустил 127 ракет и 109 ударных дронов. Из них украинские защитники уничтожили 102 ракеты и 99 ударных беспилотников.
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