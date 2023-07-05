Боррель назвал главные уроки, которые ЕС должен извлечь после попытки мятежа в России

Первым уроком, по его мнению, является то, что агрессивная война против Украины ослабила режим диктатора Владимира Путина гораздо больше, чем считалось ранее.

"Мятеж Пригожина и тот факт, что почти ни одна сила не оказывала активного сопротивления захвату главного российского штаба в войне против Украины, а затем - марш на Москву, показали всю глубину раскола в российской армии и в государственном аппарате", - написал Боррель.

Он напомнил, что 27 июня Путин впервые публично признал, что ЧВК "Вагнера" действительно получала массивную поддержку и финансирование со стороны российского государства.

"Путин создал монстра, и теперь этот монстр его укусил. Тот факт, что финансируемая государством группа наемников открыла огонь по регулярной государственной армии, иллюстрирует степень патологии путинской России", - отметил топ-дипломат ЕС.

По его словам, даже несмотря на провальную попытку переворота, Путин понес серьезную утрату авторитета, что будет иметь реальные последствия на будущее.

"Но здесь появляется еще один урок, извлеченный из продолжающейся российской агрессивной войны: путинская Россия является наибольшей угрозой для европейской и глобальной безопасности, а ее ядерный арсенал делает ее не менее, а более опасной для всего цивилизованного мира", - подчеркнул Боррель.

Высокий представитель ЕС отметил, что победа Украины откроет возможность для России начать процесс перемен, что является "предпосылкой для продолжительного мира".

Он также призвал наблюдать за событиями в Беларуси, куда якобы перемещают часть "вагнеровцев" и реакцией союзников Кремля (прежде всего Китая), которые также могли пересмотреть свое отношение к России и Путину.

Бунт Пригожина

Напомним, на прошлой неделе основатель ЧВК "Вагнера" обвинил российских солдат в том, что они нанесли удары по тыловым лагерям его боевиков. По словам Пригожина, такой указ об атаке отдал министр обороны Сергей Шойгу.

Глава наемников собрал 25 тысяч своих солдат и отправился штурмовать Москву с требованием сменить военное руководство и главу Минобороны. Через день под контролем "вагнеровцев" был Ростов, позже они выдвинулись в сторону столицы Москвы.

Но мятеж быстро закончился - к этому якобы привел разговор Пригожина с белорусским диктатором Александром Лукашенко.

На фоне таких событий в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что война между российской ФСБ и Министерством обороны входит в активную фазу.