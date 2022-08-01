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Боррель назвав умову для діалогу між Європою і Росією

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Брюссель, Понеділок 01 серпня 2022 16:11
Боррель назвав умову для діалогу між Європою і Росією Фото: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Європейський союз залишається відкритим для діалогу з Росією за умови, що вона відмовиться від агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію глави європейської дипломатії Жозепа Борреля для Мадридського університету Комплутенсе, в якій він аналізує вплив санкцій на майбутнє Росії.

У заключній частині його роботи йдеться про те, що для Росії, яка протягом 30 років намагалася повернути собі статус великої держави, ціна розриву із Заходом буде дуже високою.

На його думку, російському режиму доведеться вибирати політичне виживання "під китайським крилом". Хоча Китай завжди розумів, що інтеграція в світову економіку стала основою його підйому, в той час як президент Росії Володимир Путін робить протилежний вибір.

"Що стосується Європи, ми як і раніше залишаємося відкриті для діалогу з Росією за умови, що вона відмовиться від своїх імперських домагань і буде поважати повну цілісність всіх держав, включаючи Україну", - додав Боррель.

Нагадаємо, раніше Боррель заявив, що економіка Росії в цьому році скоротиться на 10% і президенту Володимиру Путіну скоро доведеться "обирати між зброєю і маслом для народу".

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