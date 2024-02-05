Боррель анонсировал свой визит в Украину

Как рассказал Боррель, сейчас он "находится на пути в Киев", однако он не уточнил подробности того, когда именно будет в Украине. Вероятно, дипломат прибудет в Киев уже во вторник, 6 февраля.

Кроме этого Боррель напомнил, что ЕС должен и дальше поддерживать Украину всеми возможными средствами, в частности путем дальнейшего наращивания поставок боеприпасов.

13-й пакет санкций

Напомним, в январе стало известно, что Евросоюз приступил к подготовке 13-го пакета антироссийских санкций. Такой пакет планируется утвердить ко второй годовщине полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Согласно информации Reuters, пакет санкций не будет содержать новых ограничений на импорт российских товаров.

При этом Еврокомиссия только начинает обсуждение ограничений, которые войдут в пакет.

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