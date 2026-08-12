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"Борьба влияний" между Будановым и Иващенко является очередной конспирологией, - СМИ

20:28 12.08.2026 Ср
2 мин
Оба генерала всю жизнь прослужили в ГУР и продолжают диалог
aimg Валерий Ульяненко
"Борьба влияний" между Будановым и Иващенко является очередной конспирологией, - СМИ Фото: Кирилл Буданов (Getty Images)
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Информация о якобы "борьбе влияний" между нынешним главой ГУР Олегом Иващенко и его предшественником Кириллом Будановым не соответствует действительности. Они продолжают постоянный диалог в рабочем режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Издание отмечает, что в разведке назвали публикации о якобы противостоянии между руководителями "медийной инсинуацией и очередной конспирологией". На всех ключевых должностях в структуре остаются те же офицеры, которые уже годами защищают Украину.

В ГУР отметили, что и Олег Иващенко, и Кирилл Буданов - генералы, которые фактически всю жизнь прослужили в ГУР и ценят традиции ведомства. Они регулярно общаются на совещаниях и личных встречах.

"Понятно, что определенные изменения есть, и это нормально, каждый командир имеет право на свое видение стратегии развития структуры, за результаты работы которой он лично отвечает. Но оба продолжают диалог, общаются на совещаниях и встречах, все в рабочем режиме, конкретно, по-военному. Кто и для чего сделал этот "вброс" сейчас - отдельный вопрос", - сказал собеседник издания.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Олег Иващенко пытается ослабить влияние Кирилла Буданова на ГУР и снимает с должностей его людей.

Напомним, в начале января президент Украины Владимир Зеленский назначил тогдашнего начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова руководителем Офиса президента, заменив на этом посту Андрея Ермака.

В то же время новым главой ГУР стал Олег Иващенко. До своего назначения он руководил Службой внешней разведки Украины.

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