"Борьба влияний" между Будановым и Иващенко является очередной конспирологией, - СМИ

Информация о якобы "борьбе влияний" между нынешним главой ГУР Олегом Иващенко и его предшественником Кириллом Будановым не соответствует действительности. Они продолжают постоянный диалог в рабочем режиме.

Издание отмечает, что в разведке назвали публикации о якобы противостоянии между руководителями "медийной инсинуацией и очередной конспирологией". На всех ключевых должностях в структуре остаются те же офицеры, которые уже годами защищают Украину.

В ГУР отметили, что и Олег Иващенко, и Кирилл Буданов - генералы, которые фактически всю жизнь прослужили в ГУР и ценят традиции ведомства. Они регулярно общаются на совещаниях и личных встречах.

"Понятно, что определенные изменения есть, и это нормально, каждый командир имеет право на свое видение стратегии развития структуры, за результаты работы которой он лично отвечает. Но оба продолжают диалог, общаются на совещаниях и встречах, все в рабочем режиме, конкретно, по-военному. Кто и для чего сделал этот "вброс" сейчас - отдельный вопрос", - сказал собеседник издания.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Олег Иващенко пытается ослабить влияние Кирилла Буданова на ГУР и снимает с должностей его людей.