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Защищают небо и с суши, и на воде. В Украине создали новые мобильные группы ПВО, - Наев

Украина, Вторник 19 декабря 2023 09:42
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Защищают небо и с суши, и на воде. В Украине создали новые мобильные группы ПВО, - Наев Фото: в Украине создали новые мобильные группы ПВО (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине создали новые мобильные огневые группы противовоздушной обороны, защищающие украинское небо от вражеских ракет и дронов не только на суше, но и воде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командующего Объединенными силами ВСУ Сергея Наева.

"Военные моряки из состава отдельного речного дивизиона в течение года оттачивали свое мастерство. Я лично наблюдал несколько раз и был причастен к повышению их эффективности", - написал Наев.

По его словам, в результате этих действий образовались новые мобильные огневые группы, защищающие украинское небо в Северной операционной зоне не только на суше, но и на воде.

Последняя атака РФ по Украине и успехи ПВО

Российские войска сегодня ночью, 19 декабря, атаковали территорию Украины дронами-камикадзе, выпустив два "Шахеда". Украинские силы ПВО сбили все враждебные цели.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что дроны-камикадзе летели с южного направления через центральные области в направлении Староконстантинова Хмельницкой области.

По данным Воздушных сил ВСУ, дроны были запущены из района Приморско-Ахтарской РФ и уничтожены силами ПВО в Хмельницкой области.

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