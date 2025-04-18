Бородянская громада представила программу восстановления: что будут делать с разрушенными объектами

После детального анализа разрушений и также возможностей для качественного восстановления и развития, местные власти предложили четкий план действий по объектам, которые нужно восстанавливать, какие - нет, а какие нужно создать заново.

По ее словам, в результате того, что на территории громады 36 дней продолжались бои и оккупация, там было повреждено или разрушено более 2,5 тыс. объектов - как жилых, так и социальных, промышленных, инфраструктурных.

Поэтому сейчас местные власти вместе с экспертной средой и с учетом мнения местных жителей создали подробную программу комплексного восстановления, которая направлена не только на восстановление того, что было разрушено в результате российской вооруженной агрессии, но и с прицелом на ее будущее развитие - по принципу "строй лучше, чем было".

"Пример Бородянской громады показывает, как должно происходить создание качественной программы восстановления - с полной инвентаризацией повреждений, с анализом демографии, инфраструктуры, окружающей среды, экономики, с решениями, что восстанавливать, что - нет, и что нужно строить с нуля, с конкретными проектами, приоритетами и финансовыми оценками. Как следствие - мы имеем программу, которая является демонстрацией того, как должно выглядеть восстановление в перспективе + 10 лет", - отметила Елена Шуляк.

В то же время, она подчеркнула, что программа комплексного восстановления - не только о восстановлении, а и о преодолении вызовов, которые накапливались десятилетиями и давно требовали решения. В том числе и относительно пробелов по градостроительной документации. Так, по словам Шуляк, часть генеральных планов датирована еще 1970-1980-ми годами, а некоторые села общины вообще никогда не имели градостроительной документации.

"Даже условно тыловые громады до 24 февраля и сейчас - это разные вызовы, разные условия и разные векторы развития, на которые должен дать ответ ПКВ. Именно поэтому это инструмент, который позволяет громаде соревноваться за международные ресурсы на равных, экономит время и нервы местному самоуправлению, дает четкую стратегию: что оставить, что изменить, а что создать заново - с прицелом на 10+ лет. И так должно быть в каждой громаде - независимо от того, пострадала она от боевых действий или нет", - подчеркнула Елена Шуляк.

Программы комплексного восстановления, добавила она, громады и области начали презентовать и утверждали еще в конце 2023 года - первой была Киевщина. По состоянию на сейчас, уже готовы ПКВ, в частности, у Житомирщины, Черниговщины и у Конотопской общины на Сумщине, а над их созданием сейчас работает около 200 общин.

По словам Шуляк, когда принималось решение о необходимости для громад и областей по созданию программ комплексного восстановления, не все не все руководители громад и экспертная среда одобрительно восприняли, поскольку не понимали механизма и главное - потенциальной эффективности такого подхода к восстановлению.

"Потому что и так было много документов по планированию, бюджетные моменты, но мы выходили к каждому и объясняли, доносили, что важен анализ экономики, демографии, сети соцуслуг, видение жителей. Доносили, что только после анализа возможна качественная стратегия развития, которая обеспечит создание состоятельной, богатой, инклюзивной громады. Когда есть качественное планирование, когда приходят инвестиции, при условии, если есть понимание правила и прогнозируемые результаты", - отметила Шуляк.

Она также отметила, что важнейшим моментом при создании ПКВ является учет видения жителей по развитию общества. Это полностью соответствует курсу государства - при нынешней каденции ВР приняла достаточно много законопроектов, которые расширяют инструменты местной демократии.

"Крайне важно, чтобы к принятию решений привлекались жители, поскольку это один из принципов восстановления - человекоцентричность. В частности, и ВПЛ, потому что это станет частью их интеграции в принимающие общины", - резюмировала Шуляк.

Напомним, в Бородянской громаде Киевской области планируют начать строительство социального жилья для медиков и педагогов. Сейчас там для этого уже оформляют в коммунальную собственность земельный участок площадью 80 соток. Появление в Украине такого жилого фонда предусмотрено законопроектом №12377 "Об основных принципах жилищной политики", принятие которого ожидается до конца 2025 года, поскольку это является условием получения Украиной 50 млрд евро от ЕС по программе Юкрейн Фасилити.