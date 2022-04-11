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До Бородянки прибули 18 спеціальних модульних будинків із США

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Понеділок 11 квітня 2022 11:04
До Бородянки прибули 18 спеціальних модульних будинків із США Фото: до Бородянки прибули 18 спеціальних модульних будинків із США (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

До Київської області прибули 18 спеціальних модульних будинків із Закарпаття, а вже днями їх буде встановлено у Бородянці, яка найбільше постраждала від рук загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Закарпатської ОВА Віктора Микиту у Facebook.

"За рішенням колег з Київської ОВА будинки забезпечать тимчасове проживання фахівців, які проводять пошукові роботи та розбирають завали в зруйнованих рашистами населених пунктах", - говорить він.

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації подякував Центру лідерства George E. Pataki Leadership Center та Фонду допомоги Україні Тhe Ukrainian relief found за підтримку.

Раніше Микита розповів, що ці модульні будинки під час візиту на Закарпаття передав колишній губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі, який і є засновником фонду.

Такі будинки використовувалися у США для забезпечення проживання людей після природних катастроф. Їх встановлення займає лічені хвилини, а транспортування відбувається швидко та легко. Вони оснащені усім необхідним для поселення людей на певний період.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що держава відшкодує втрату будинку чи квартири внаслідок бойових дій.

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