У Бородянці встановили модульні будинки для співробітників ДСНС та волонтерів

У Бородянці Київської області встановили модульні будинки для співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій та волонтерів. Вони займаються розбором завалів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.
"У Бородянці встановлені перші модульні будинки для проживання співробітників ДСНС і волонтерів, які розбирають завали після вигнання з міста російських окупантів", - написав Єрмак, додавши, що також відкрита точка харчування.
За його словами, раніше 18 модульних будиночків надала Закарпатській обласній військовій адміністрації губернатор штату Нью-Йорк Джорджем Патакі. Однак на прохання ВП 15 конструкцій перенаправили в Київську область, яка постраждала від дій російських окупантів.
Нагадаємо, напередодні сенатори США відвідали Київ і звільнені передмістя, включаючи Бородянку.
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